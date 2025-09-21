Erdoğan, 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceğini ve konuşmasında özellikle Gazze’deki insani kriz ve vahşeti gündeme taşıyacağını belirtti.

Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “İnsanlığın vicdanını yansıtan duruşumuzu BM Genel Kurulu’nda bir kez daha ortaya koyacağız. Gazze’de yaşanan insani felaket ve mezalimi dünyaya duyuracağım. Türkiye olarak bölgemizde barışı ve istikrarı sağlamak için yürüttüğümüz çabaları da paylaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceklerini ve ikili gündemde ticaret, savunma sanayi ile bölgesel güvenlik konularının yer alacağını aktardı. Erdoğan, “Bölgemizde barışın korunması ve istikrarın güçlendirilmesi için liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Amacımız kan ve gözyaşının tamamen durmasıdır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, BM’de Filistin’in tanınmasına ilişkin gelişmelere de değindi. “BM’de şu anda yaklaşık 140 ülke Filistin’i tanıyor. Bu sayının artması, Filistin’in uluslararası tanınırlığını güçlendirecektir. 23 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyan birkaç devleti daha göreceğiz” dedi. Ayrıca, Filistin’in yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Suriye’nin bağımsızlığına ve kendi benliğine kavuşması bizi memnun ediyor. Türkiye olarak Suriye’yi yalnız bırakmayacağız ve bölgedeki istikrarın güçlenmesi için destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, Katar ve Ankara’daki diplomatik görüşmelere de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Erdoğan-Trump görüşmesine dair iddialarına da tepki gösterdi: “Sağır duymaz uydurur. Gereken cevabı vereceğiz. Biz, Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacaksak bunu doğrudan kendisiyle yaparız, oğlu ile değil.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde hem BM Genel Kurulu’nda uluslararası mesajlar verecek hem de Trump ile ikili ilişkilerde önemli adımlar atacak. Ziyaretin bölgesel meseleler ve insani krizler açısından kritik bir fırsat olarak değerlendirileceği belirtiliyor.