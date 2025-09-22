Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan’ı John F. Kennedy Havalimanı’nda Türkiye'nin büyükelçileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 20.30’da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi. Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Bakanlarla birlikte ABD’ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlar da ABD’ye geldi.

Erdoğan, New York’taki ikametgahı Türkevi’ne geçerek burada kendilerini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan kalabalık, Cumhurbaşkanı ve eşiyle bir süre sohbet etti.

"Orta Doğu’da atılacak her adım önemli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi önünde bir gazetecinin Suriye ve bölgesel konularda yapılacak görüşmelere ilişkin sorusu üzerine, "Orta Doğu’da atılacak her adım bizim için hayatidir. Sayın Trump ile görüşmelerimiz çok önemli" dedi.

25 Eylül’de Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.