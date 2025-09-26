Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kuruluna katılım ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan, İstanbul’a geri geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları tamamlandı

Atatürk Havalimanı'nda karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 07.45'te indi. Erdoğan’ı burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul’a dönen heyette yer aldı.