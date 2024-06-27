Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinin stratejik olduğunu ve Estonya'nın bu yolda Türkiye'ye desteğini artırarak devam ettirmesini beklediğini ifade etti.

Türkiye-Estonya ilişkilerinde yeni dönem

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Beştepe’de gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel ile bölgesel konular ele alındı. Görüşme sonrası liderler, basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 429 milyon dolara ulaştığını ve karşılıklı yatırımların artırılabileceğini belirtti. Geçen yıl kurulan ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısının Türkiye'de gerçekleştirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantı ile yeni bir yol haritası belirleneceğini ifade etti.

AB'ye Tam Üyelik Stratejik Hedef

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin önemine değinerek, AB’ye tam üyeliğin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu yineledi. “Birliğin de Türkiye’ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya’nın da bu anlayış temelinde Türkiye’ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Gazze mesajları

Görüşmede Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladı ve diplomatik çözümlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan insani felakete de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun acil ateşkes ve insani yardımlar konusunda ağırlığını koyması gerektiğini belirterek, “Gazze'deki barbarlığın sorumluları er ya da geç hesap verecek” dedi.