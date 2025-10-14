Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek kira ve konut fiyatlarına karşı yeni bir adım atılacağını açıkladı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuşan Erdoğan, devletin kira planlamasını üstleneceğini belirterek, “Vatandaşın yüksek kiralarla sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak” dedi.

“500 bin sosyal konut inşa edilecek”

Erdoğan, TOKİ aracılığıyla 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirterek, bu konutların devlet tarafından uygun fiyatla kiraya verileceğini söyledi.

“Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün, buna izin vermeyeceğiz. Devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip, ucuz kiralama sürecini başlatacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında şehit yakını ve gaziler, emekliler, engelliler ve üç çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılacağını da duyurdu.

Erdoğan, “Türkiye’de ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını TOKİ vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımız bu sayede rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

“Konut projesi enflasyonla mücadelede de katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni konut modelinin yalnızca sosyal politikalar açısından değil, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de etkili olacağını belirtti:

“Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil, enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek. Ekim ayı sonunda projemizin tüm detaylarını paylaşacağız.”

“Enflasyon birçok ülkenin başını ağrıtıyor”

Küresel ekonomideki zorluklara değinen Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası yaşanan etkilerin hâlâ devam ettiğini söyledi.

“Dünyada bir ara son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon, üretim ve istihdam sorunlarıyla birlikte birçok ülkenin başını ağrıtıyor. Türkiye olarak hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.”

“Gazze için önemli bir adım attık”

Erdoğan, Gazze’deki son gelişmelere de değinerek, imzalanan dörtlü deklarasyonun kalıcı barışa katkı sağlamasını temenni etti:

“Gazze soykırımını durdurma noktasında önemli bir adım attık. Dörtlü deklarasyonun bölgemizde kalıcı barışa giden yolda bir kilometre taşı olmasını ümit ediyoruz.”

CHP’ye sert eleştiri: “CHP yönetilmiyor”

Konuşmasının sonunda CHP yönetimine eleştiriler yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin “yönetilemez bir hale geldiğini” söyledi:

“CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor. Kaptanın ne gemi ne yolcular umrunda.”

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel mitingine de tepki gösteren Erdoğan, “Yabancılara kendi ülkelerini şikayet etme alışkanlığını bırakamadılar” dedi.