Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, partisinin iç yapısındaki değişiklikler ve milletle olan bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

"Milletin Mesajlarına Kulak Veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarına dikkat çektikleri ve milletin verdiği mesajları dikkate aldıklarını belirtti. Erdoğan, “Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyoruz. Sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Kolaycılığa kaçmadan, bakınmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz” dedi. Erdoğan, partinin herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeyeceğini vurguladı.

Bayrak Değişimi

Partinin yapısal değişikliklere gittiğini açıklayan Erdoğan, “Partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Yorulan, yıpranan, çeşitli nedenlerle görevden affını talep eden arkadaşlarımızın yerine bazı arkadaşlarımızı görevlendirdik” ifadelerini kullandı. Bu değişikliklerin, millete daha iyi hizmet etme amacı taşıdığını ve partinin dinamik kalmasını sağladığını belirtti.

Erdoğan, parti olarak yenilenme ve kendilerini sürekli geliştirme çabasında olduklarını dile getirdi. “Her gün her dem yeniden doğarak, kendimizi yenileyerek, millete olan aşkımızı, muhabbetimizi her daim büyüterek azim ve kararlılıkla yürüyoruz” diyen Erdoğan, bu sürecin partinin yeni fırsatlara kapı açacağına inandığını vurguladı. “Aslolan milletle gönül bağını muhafaza etmektir” ifadesini kullanarak, 85 milyon vatandaşın umudu olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan, AK Parti'nin vatandaşlarla olan ilişkisini güçlendirmeyi ve her zaman vatandaşların yanında olmayı hedeflediklerini söyledi. “Daha fazla gönül kazanacağız, milletin sofrasına daha fazla oturacağız. İyi ve kötü gününde vatandaşın her zaman yanında olacağız” diyerek, partinin çalışmalarda titiz ve kararlı olacağını ifade etti. Ayrıca, il başkanlığı ve belediye başkanlığı görevlerinin rutin işlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.