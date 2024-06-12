Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ve ailesini kabul ederek, uzay görevindeki başarılarından dolayı tebrik etti. Türkiye'nin uzay araştırmalarında önemli bir adım atan Atasever, mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği deneylerle Türk Uzay Programı için kritik bir dönemeç geçilmesini sağladı.

Uzay görevinde büyük başarı

Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı araştırma görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Uzayda mikro yer çekimi koşullarında gerçekleştirdiği deneyler, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Atasever'in bu başarılı görevi, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki kararlılığını ve yetkinliğini bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay görevini tamamlayan Tuva Cihangir Atasever'i ve ailesini kabul ederek, hem Atasever'in hem de ailesinin bu süreçteki fedakarlıklarını takdir etti. Erdoğan, Atasever'in başarılarının Türk gençlerine ilham kaynağı olacağını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katıldı

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu. Bakan Kacır, Türk Uzay Programı'nın hedeflerine değinerek, Tuva Cihangir Atasever'in bu görevdeki başarılarının programa olan inancı ve motivasyonu artırdığını belirtti.