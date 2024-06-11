Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmenin başladığını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ve kızlarını uzun uzun dinlediğini, kızlarının da Cumhurbaşkanı ile uzun bir sohbet ettiğini belirtti. Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini ifade eden Ayşe Ateş, dertleştiklerini ve durumu anlattığını, dosya hakkında konuştuklarını söyledi. Ateş,"Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk" diye konuştu.

Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da görüşmede yer aldı.

Ayşe Ateş, yargılamanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesini ve adaletin yerini bulmasını talep ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söylediğini aktardı. Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu.