Erdoğan, mesajında Azerbaycan'ın Eylül 2023'te toprak bütünlüğünün başarılı bir şekilde yeniden tesis edilmesinden sonra kutlanan ilk Bağımsızlık Günü'nde, Azerbaycan'ın haklı gururunu ve sevincini paylaştığını belirtti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin 'tek millet, iki devlet' ruhuyla daha da güçlendiğini vurgulayan Erdoğan, stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bölgede ve yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana izlediği yoldan gurur duyuyoruz. Türkiye olarak, Eylül 2023'te toprak bütünlüğünün başarılı bir şekilde yeniden tesis edilmesi sonrasındaki ilk Bağımsızlık Günü'nde kardeşimiz Azerbaycan'ın haklı gururunu ve sevincini paylaşıyoruz. Azerbaycan'ın hem bölgede hem de yakın coğrafyada kaydettiği ilerlemelerden her zaman gurur duyuyoruz ve 'tek millet, iki devlet' ruhuyla üst düzey stratejik ilişkilerimizi daha da güçlendirme yönündeki ortak iradeden son derece memnunuz."