Bakanlık, borsada %0.02, kripto paralarda ise %0.04 oranında vergi almayı öngörüyordu. Ancak bu öneri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı çıkmasıyla beklenmedik bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesi, vergi düzenlemesinin rafa kaldırılmasına yol açtı. Özellikle borsa yatırımcılarının endişelerini artıran bu vergi önerisi, ekonomi çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öneriyi "çok sınırlı bir vergi" olarak tanımlarken, Erdoğan'ın vetosuyla birlikte bu planın askıya alındığı ifade edildi.

Borsa yatırımcıları nefes aldı, Erdoğan'ın tavrı tartışma yarattı

Borsa ve kripto para piyasalarında vergi artışı beklentisiyle tedirginlik yaşayan yatırımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle rahat bir nefes aldı. Ancak bu karar, ekonomi politikaları üzerindeki tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle vergi politikalarının nasıl şekilleneceği ve bu tür önemli kararlarda Cumhurbaşkanı'nın rolü konusundaki görüşler ön plana çıkmaya başladı.