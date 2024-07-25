Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir La Fiorita Maçını Stadyumda Izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda RAMS Başakşehir ile San Marino'nun La Fiorita takımı arasında oynanan maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda izledi. Bu önemli karşılaşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı önemli isimler de eşlik etti.

Maç ve katılımcılar

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da eşlik etti. Erdoğan, maçı izlerken futbolseverlerle birlikte heyecanlı anlar yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanan bu maç, hem yerel hem de uluslararası arenada büyük bir dikkat çekti. RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki yolculuğu, Türk futbolunun uluslararası başarıları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stadyumda yer alması, bu karşılaşmanın önemini vurguladı ve destek verdiği takımı yalnız bırakmadı.