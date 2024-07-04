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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak olan Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izlemeye karar verdi. Bu kararın, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmasının ardından alındığı belirtiliyor.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaparak sevinen milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. TFF, kapsamlı bir savunma dosyası hazırlarken, Demiral hareketinin bir mesaj içermediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programlarını erteleyerek EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takıma destek olmak için Almanya'ya gidecek.

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