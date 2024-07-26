Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ABD Kongresi’nde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun alkışlanmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, “ABD Kongresi’nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmet eden alkışlanır, 7 Ekim’den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor” dedi.

"Kasap" benzetmesi

Erdoğan, Gazze’deki sivil ölümlerine de dikkat çekerek, yaklaşık 10 aydır soykırımın önüne geçilemediğini belirtti. Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasını kınayarak, “Elinde 150 bin insanın kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan ve 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulması ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ABD’nin demokrasi ve insan hakları konusunda verdiği derslerin çelişkili olduğunu vurguladı.

Elektrikli araç sektörü dikkat çekiyor

Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve geleceğine dair umut verici mesajlar verdi. Küresel sistemin kökten değiştiğini belirten Erdoğan, “Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güven yükseliyor” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmek için gereken adımları attıklarını vurguladı.

Elektrikli otomotiv sektörüne yönelik 5 milyar dolarlık teşvik paketinin devreye alınacağını açıklayan Erdoğan, BYD’nin Manisa’da üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını belirtti. Ayrıca, diğer şirketlerle de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin elektrikli araç sektöründeki yatırımlarının global otomotiv firmalarının ilgisini çektiğini söyledi.

Erdoğan, Türk ekonomisinin “kabuk değiştirdiğini” ve küresel sis bulutunun dağılmasının ardından Türkiye’nin yeni dönemin öncüsü olacağını belirtti. Bu süreçte Türkiye’nin uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma geleceğine inandığını ifade etti.