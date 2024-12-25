Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücret zammına ilişkin konuşarak, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözlerine bir kez daha sadık kaldıklarını vurguladı.

Ek zam duyurulmadı

Dün akşam açıklanan asgari ücret zammının ardından, ek zam beklentisi olan çalışanlar için Erdoğan’dan yeni bir haber gelmedi. Konuşmasında ek bir artıştan söz etmeyen Erdoğan, mevcut zammın yeterli olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

"Buradan, milletin kürsüsünden 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemali hürmetle selamlıyorum biladü'ş-şam kahraman evlatlarını, yiğit evlatlarını zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.

Zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum. Rabb'imiz Fetih suresinde müminlere şunu müjdeliyor:

Biz sana doğrusu apaçık bir fetih verdik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

Suriyeli mazlumlara, milletimizi de bu şanlı zaferin sevincine ortak eden Rabb'imize hamdüsenalar ediyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğe kavuştuğunu bizlere dünya gözüyle gösteren Rabb'imize hamdolsun. Cenab-ı Allah'tan grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Muhalefetin 2025 bütçesinin genel çerçevesini kamuoyumuzun dikkatine arz etmiştik. Muhalefetin bütçemize yönelik asılsız itham, iddia ve iftiralarına da orada cevaplarımızı tek tek vermiştik. Yaşanan her hadise CHP'nin başını çektiği muhalefetin ülkeye dair hiçbir vizyonlarının olmadığını ortaya koyuyor. Komisyondan genel kurul aşamasına kadar şov yapmak, kışkırtmak, meclisi terörize ve provoke etmek dışında hiçbir şey yapmadılar. Her zaman söylüyorum, bunların amacı iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır.

Azıcık aşım, ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler.

Kule deyince akıllarına ilk para kulesi. Belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var. SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması, bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldu. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye şimdi yolunu gözledikleri eski genel başkanları Bay Kemal'in cümleleriyle şunu söylemek isterim: "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz.

Kusura bakmayın. Emeklinin, memurun, işçinin, esnafın, çiftçinin, engellinin, yetimin, öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücretle ve maaşlarla ilgili atıp tutmaya gelince bakıyorsunuz birden şahin kesiliyorlar. Niye? Çünkü sırtlarında küfe taşımıyorlar da ondan. Nereden tutsanız elinizde kalan, her tarafı tel tel dökülen, adeta viraneye dönmüş bir muhalefetle karşı karşıyayız. 10 Aralık'ta görüşmelerine başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz biliyorsunuz çalışmalarını dün tamamladı.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22.104 lira olarak belirledi.

2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destekse 700 liradan 1.000’ye yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002’de 184 yani döviz bazında 126 olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.

Duydum ki CHP bugün galiba meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır. Buradan kaçış olmaz.

Değişim, normalleşme, siyasi olgunlaşma yönünde muhalefet cenahında ne hazindir ki bugüne kadar hiçbir gelişme göremedik. Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor.

Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan, daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz. İlk günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık.

Enflasyon düşüyor. İhracatımız yükseliyor. Cari açığımız geriliyor. İstihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm inşallah rekora koşuyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılının 3. çeyreğinde 1 trilyon 260 milyar lira ekonomik büyüklüğe ulaştık.

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır, biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz. İstikrarı bozmadan, güven ortamını zedelemeden, para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz.

Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin. Bu şekilde dua ediyorum. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Aziz milletimizin huzurundayız. Bugüne kadar kalbimizle kelamımız arasına perde koymadan konuştuk. Gönlümüzden ne geçiyorsa dilimize de o yansıdı. Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimiz de o oldu. Kürsüde başka, meydanda başka, yurt içinde başka, yurt dışında başka konuşanlardan asla olmadık."