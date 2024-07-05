Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesini Berlin'de tribünden takip etmek üzere Almanya'ya gideceğini aktardı. Milliler, grubunu ikinci olarak tamamlayıp Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tribünden büyük destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maç günü olan 6 Temmuz Cumartesi için Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılım programını iptal ettiğini belirtti. Erdoğan, teknik direktör Montella'nın daveti üzerine Berlin'e gideceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı, milli takımımızı destekleyerek tribünden maçı izleyecek.