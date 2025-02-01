Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in kötü yönetildiğini ve CHP'li yöneticilerin şehre hiçbir katkı sağlamadığını öne sürdü.

CHP'nin İzmir'e katkısı yok!

Erdoğan, İzmir'e gelen CHP'li liderlerin şehre hiçbir fayda sağlamadığını belirterek, "Topunun birden İzmir’e tırnak ucu kadar bir faydası hizmeti dokundu mu? Var mı?" diye sordu.

Kötü yönetim ve ihmali öne sürdü

Erdoğan, İzmir'in su sorunu, kötü kokan Körfez ve işçi maaşlarını ödeyememek gibi sorunlarla baş başa bırakıldığını vurguladı. "Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler" diyerek yönetim eleştirisi yaptı.

Cumhur İttifakı'nın değişim sözleri

Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki kötü tabloyu değiştireceğini belirten Erdoğan, "Bunun için İzmirli vatandaşları hizmet ve eser merkezli düşünmeye ikna etmemiz gerekiyor" dedi.

CHP'nin Atatürk'e zarar verdiğini söyledi

Erdoğan, CHP'nin Atatürk'ün mirasını kötüye kullandığını belirterek, "Cumhuriyetin gelişmesine katkıları olmadı, aksine Gazi Mustafa Kemal'in mirasını yağmaladılar" şeklinde konuştu. Erdoğan, muhalefetin terörle mücadeleye karşı tavrını da eleştirerek, "Bir de utanmadan çıkıp bizim terörsüz Türkiye çabamızla kendi suç ortaklıklarını bir tutmaya kalkıyorlar" dedi.