Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a karşı 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Özkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "mesnetsiz ve düzeysiz" açıklamaları nedeniyle davanın açıldığını duyurdu.

Hakaret suçundan şikayet

Aydın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet dilekçesi sunulduğunu belirtti. Davanın gerekçesi, Özkan’ın açıklamalarının Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği iddiasıyla destekleniyor.

"Züppe" kelimesi hakaret değil

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı “züppe” kelimesinin hakaret sayılmadığı açıklandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi, bu kelimeyi amirleri için kullanan bir memura verilen disiplin cezasını iptal etti. Mahkeme dosyasına Türk Dil Kurumu’nun yazısı da eklendi; TDK, “züppe” kelimesinin Türkçe’de hakaret anlamına gelmediğini resmi olarak belirtti.