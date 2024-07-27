Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerini hedef alarak, sosyal güvenlik borçları ve belediyelerle ilgili eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanı, CHP’li belediyelerin yüksek borç miktarlarına dikkat çekti ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarının yüksek olduğunu ve bununla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Erdoğan, CHP’nin vaatlerini yerine getirmediğini, borçları ödemediğini ve bunun kamuoyuna doğru bir şekilde yansıtılmadığını savundu. CHP Genel Başkanı'na, partisinin borçlarını ödemesi ve milletin hakkını koruması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin projeleri ve hizmetleriyle ilgili olumlu bir tablo çizdi ve milletin yararına çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Eleştirilerine, muhalefetin geçmişteki başarısızlıklarını örnek göstererek, hükümetin halk için en doğru hizmeti sunma gayretinde olduğunu ifade etti.