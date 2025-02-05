Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un CHP'ye katılmasının ardından yaptığı açıklamalarda, CHP'yi ve partinin "marjinal" ve "tembel" figürlere yaklaşımını eleştirdi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'yi isim vermeden hedef alarak, “Ortalıkta ne kadar başıboş gezen, marjinal, tembel varsa hepsini paratoner gibi kendilerine çekiyorlar. Cevap versek bize yazık, vermesek millete yazık” ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un açıklamaları

Cemal Enginyurt, CHP'ye katılırken yaptığı açıklamada, geçmişteki siyasi yolculuğundan ve helalleşmesinden bahsederek, “Biz CHP'ye benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk’e geldik” dedi. Bu ifadeler, özellikle CHP’nin Atatürkçü çizgisini vurgulayan bir söylem olarak dikkat çekti.

Erdoğan’ın eleştirileri ve CHP’ye yönelik sert duruş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin gündeminden ve mücadelelerinden artık etkilenmediklerini belirterek, “Bırakın dünyayı, bölgemizde olanlardan bile haberleri yok. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. dünya harbi çıksa haberleri olmaz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP'nin tutumunu “marjinal sol örgütlerin oyuncağı” olmakla eleştirdi ve partisinin bu tarz yaklaşımlar içinde yer almayacağını vurguladı.

CHP’nin içsel çatışmaları ve Erdoğan'ın mesajı

Erdoğan, CHP'nin içsel çatışmalarına da değinerek, “Kırmızı kartla bir şeyler yapmayı denediler, onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Anladık ki kartları kendilerine gösteriyormuş” şeklinde yorum yaptı. Bunun yanı sıra, CHP’yi eleştirerek, “Partiyi marjinal sol örgütlerin maskotu yaptılar” ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamaları ile muhalefetin tutumunu eleştirdi ve AK Parti'nin çalışmalarına ve halk için üretmeye odaklanmaya devam edeceğini belirtti.