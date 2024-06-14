Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşü MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek. Bahçeli'nin son dönemdeki açıklamaları ve siyasi göndermeleri, Cumhur İttifakı içindeki dinamikleri etkilemiş ve dikkat çekmişti. Türkiye gazetesine göre, AKP kurmayları, "Cumhur İttifakı'nın devam edeceği ve yeni ittifak arayışı olmadığı" konusunda açıklamalar yaptı.

Cumhur İttifakı ve Güncel Gelişmeler

Son günlerde Bahçeli'nin açıklamalarıyla gerginleşen Cumhur İttifakı, siyasi çevreler tarafından yakından izleniyor. Bahçeli'nin önceki temaslardan sonra yaptığı paylaşımlar, ittifak içindeki dengeyi sarsacak nitelikte yorumlanmıştı.

AK Parti Kurmaylarından Açıklama

AK Parti içinden gelen açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her toplantıda Cumhur İttifakı'nı korumaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtiliyor. Bu uyarılar, ittifakın geleceği ve siyasi stratejiler üzerindeki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem sayın Cumhurbaşkanı; sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu belirterek “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” mesajını verdi.