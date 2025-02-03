Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Son birkaç gündür Ege’nin Yunanistan tarafında yaşanan sarsıntılar, hem yaptığımız çalışmaların değerini hem de depreme hazırlık konusunun ülkemiz için bir beka meselesi olduğunu bizlere tekrar hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye'nin depreme karşı alacağı tedbirlerin ve hazırlıkların önemini vurgularken, deprem riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.