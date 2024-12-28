Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ekonomi ve asgari ücret gibi önemli konulara değindi. Faiz indirimi konusunda kararlılık mesajı veren Erdoğan, 2025 yılını bu hedefin başlangıç yılı olarak işaret etti.

"Faiz inecek ki enflasyon da insin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz politikasında değişiklik sinyalleri verdiği konuşmasında şunları söyledi: "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. Bu bizim artık olmazsa olmazımız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adamı atacağız."

Bu açıklamalar, faiz politikası ve enflasyon ilişkisi üzerine süregelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Asgari ücret ve işverene çağrı

Erdoğan, son günlerde gündemi meşgul eden asgari ücret tartışmalarına da değindi. "Biz adımlarımızı hesaplayarak atarız" diyen Erdoğan, asgari ücret konusunda işverenlere şu mesajı verdi: "Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı atıyoruz. Ancak bu tutar bizim de içimize sinen bir rakam değil. İşverenler daha fazla verecekse elini tutan yok, cebinden alan yok."