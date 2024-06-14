Gazze'deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel iş birliği konuları zirvenin gündeminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'daki resmi temaslarının ardından İtalya'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne özel davetli olarak katılacak. Zirvede dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'de sekiz aydır sürdürdüğü katliam yer alacak.

Erdoğan'dan Gazze çağrısı

Erdoğan, yüksek düzeyli zirve oturumunda Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi çalışmalarını ve yapılan insani yardımları anlatacak. İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekecek olan Erdoğan, liderlere Gazze'de barışın tesisi için çağrıda bulunacak.

Küresel meseleler masada

G7 Liderler Zirvesi'nde sadece Gazze değil, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı küresel sorunlar da ele alınacak. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan krizlere dikkat çekilecek. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da liderlerin tartışacağı önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Erdoğan’ın zirvede yapacağı konuşmanın detayları ve Türkiye’nin diplomatik girişimleri, küresel siyasette önemli bir etki yaratabilir. Zirvede, Gazze'deki insani dram ve diğer küresel sorunlara dair alınacak kararlar, dünya gündemini şekillendirecek.