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Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki Borgo Egnazia'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Nevşehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Nevşehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

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