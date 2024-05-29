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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye’ye gelecek vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı"
29.05.2024 - 12:49
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