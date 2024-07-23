Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatanla bütünleşmesinin 85. yıl dönümünde yaptığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmetle anarak, Hataylıları ve tüm vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, Hatay'ın farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde yaşadığı, Anadolu'nun kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan bir şehir olduğu vurgulandı. Hatay'ın Türkiye'ye katılma kararının, Hataylıların güçlü iradesiyle alındığı belirtildi ve bu kararın Türkiye'nin milli birliğine ve bütünlüğüne katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, Hatay'ı da içine alan 6 Şubat'ta yaşanan depremin ülkemizin maruz kaldığı en büyük felaketlerden biri olduğu hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, Türkiye'nin bu tür felaketler karşısında birlik içinde olduğunu vurguladı.

Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e Rahmet

Mesajda, Hatay'ın Türkiye'nin uluslararası camiada barışçı kimliğini öne çıkardığı ve ülkenin saygınlığını artırdığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ortak değerler etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli dava uğruna çaba harcayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i rahmetle yad ederek, Hataylıları ve tüm vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladı.