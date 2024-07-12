Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Washingon'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderler zirvede hangi konuları görüşüp, mutabık kaldılar?ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesine dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Başkanlıktan aktarılan görüşmede, Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; yeni dönemde Türkiye ile İngiltere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi.