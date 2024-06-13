Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükûmetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'nan aktarılan görüşmenin detaylarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi. İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın, İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.

Kral 6. Felipe'nin Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verdiği akşam yemeği ardından sarayda ikili görüşme gerçekleşti.