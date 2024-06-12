Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gitti.

Erdoğan, Madrid'de, İspanya Kralı ve Başbakanı ile yarın ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı'nın temaslarında en önemli başlıklardan biri Gazze olacak. İspanya, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıdığını ilan etmiş, Erdoğan ise bu kararı takdirle karşıladığını vurgulamıştı.

Ziyarette, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri de masada olacak. Erdoğan, Başbakan Sanchez'le birlikte Türkiye ve İspanya arasındaki 8. hükümetlerası zirveye başkanlık edecek.

Zirvede ticaret, finans, kültür ve spor alanlarında birçok anlaşmanın imzalanması da planlanıyor.