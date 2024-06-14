Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun, henüz Filistin'i tanımamış ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir" dedi.ANKARA (İGFA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Moncloa Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükûmetler Arası Zirve Toplantısı dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanchez'e misafirperverliği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de Ankara'da düzenlenen son zirve toplantısında iki ülke ilişkilerini "Kapsamlı Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlattı. Bugünkü toplantılar ve imzalanan anlaşmalarla münasebetleri yeni alanlara teşmil etme yönünde önemli adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkili ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefini yakalamak üzereyiz. Bir sonraki hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmak. 740'tan fazla İspanyol şirketinin Türkiye'deki yatırımlarını, Türkiye'ye duyulan güvenin işareti olarak addediyoruz. Daha fazla İspanyol yatırımcıyı ülkemizde görmek istiyoruz. Gerek İş Forumu gerekse Dijital Teknoloji Forumu yeni iş birliği imkânlarının ele alınmasına vesile olmuştur. Hükûmetler olarak toplantılarda yapılan çalışmaların somut iş birliklerine dönüşmesinin takipçisi olacağız. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitemizin 3. toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de düzenleyeceğiz."

Görüşmelerde, İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğini ve savunma sanayi ilişkilerini detaylı şekilde gözden geçirdiklerini aktan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İspanya, 2015'ten bu yana ülkemizde konuşlu hava savunma sistemleriyle hem müttefik olarak Türkiye'nin hem de NATO'nun kolektif güvenliğine destek veriyor. İspanyol dostlarımıza bu nedenle şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu katkının diğer bazı NATO müttefikleri tarafından da örnek alınmasını temenni etti.

"İSPANYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE DESTEK VERDİ"

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın, Türkiye'nin AB'ye katkılarını en iyi idrak eden üyelik sürecine başından beri en güçlü desteği veren dost ülkelerden olduğunu söyledi.

İspanya'nın bu tutumunun gelecek dönemde güçlenerek sürmesini temenni ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Hükûmet Başkanı ile Avrupa genelinde artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı tehdidini de görüştük. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda oluşan tablo maalesef endişelerimizi artırdı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür meydan okumalarla mücadelede Medeniyetler İttifakı'nın önemli bir platform olduğuna işaret ederek toplantıda, ittifakın 20. kuruluş yıl dönümüne yaklaşırken ileriye dönük olarak neler yapılabileceğini ele aldıklarını, ittifaka olan desteği teyit ettiklerini kaydetti.

İstişarelerin odağında Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin yer aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya'nın Filistin'i tanıma yönünde aldığı karar çok mühimdir. İspanya'nın bu tutumunun henüz Filistin'i tanımamış ülkelere de örnek teşkil etmesi samimi temennimizdir." dedi.

"UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE OLAN DESTEĞİMİZİ TEYİT ETTİK"

Dirayetli duruşundan dolayı Sanchez ile Gazze'ye desteklerini esirgemeyen İspanya halkına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan mezalim karşısında küresel vicdanın harekete geçirilmesinde Sanchez'in büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke olarak İsrail-Filistin ihtilafının çözümü yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının da gündemlerinde yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğimizi teyit ettik. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandığımızı bir kez daha ifade ettim." dedi.

Ev sahiplikleri dolayısıyla Sanchez başta olmak üzere tüm İspanyollara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerin ve alınan kararlarını hayırlara vesile olmasını diledi.

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ’İN KONUŞMASI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tüm dünyada tanınması için Türkiye ve İspanya'nın "tam iş birliği yaptığını" vurgulayarak diğer Avrupa ülkelerine de İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya'nın yaptığı gibi Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Türkiye-İspanya 8. Hükûmetler Arası Zirve kapsamında, Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'de 8 aydır devam eden soykırımını önlemek ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için iki ülkenin birlikte çalıştığını kaydetti.