Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beş Ressam Bir Şehir" programında yaptığı açıklamada, İstanbul’un sanat, ilim ve mazlumların yanında olma anlayışını tüm dünyaya taşıdıklarını söyledi. Erdoğan, 28 yıldır İstanbullulara hizmet etmenin onurunu yaşadığını da ifade etti.

Erdoğan, İstanbul’un medeniyetlerin muhafaza edildiği bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Millet olarak sanatı, iyiye, güzele ve hakikate giden yolların köşe taşları gördük. Bütün medeniyetler İstanbul’da muhafaza altına alınmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Gazze’den Suriye’ye, Somali’den Sudan’a nerede varsak orada İstanbullu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Mazlumun yanında olmayı, zalimin karşısında olmayı bu şehir öğretti” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinerek, “Türkiye Yüzyılı ilim, kültür ve sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir” dedi.