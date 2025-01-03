Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bugün iki önemli etkinliğe katılacak. İlk olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen programa iştirak edecek, ardından ise Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılacak.

İhracat rakamları açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin programında yer alacak. Etkinlik, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00’te başlayacak. Burada, 2024 yılı ihracat rakamları açıklanacak ve Türkiye’nin dış ticaret başarısı ele alınacak.

Necip Fazıl Ödülleri töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saat 19.00'da 11. Necip Fazıl Ödülleri törenine katılacak. Törende, Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasından 8 mümtaz isme ödülleri takdim edilecek. Ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve Erdoğan, ödülleri sahiplerine sunacak.