"Erdoğan: İzmir'deki Elektrik Faciasında Vebali Olanlar Özür Dilemedi!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Konak'ta yaşanan elektrik faciası sonrası yapılan kabine toplantısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve faciada sorumluluğu olanların özür dilememesini sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Konak'ta gerçekleşen ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği elektrik faciasıyla ilgili olarak "sorumluların hiçbir özür dilememesi ve sorumluluklarını kabul etmemesi" üzerine değerlendirmelerde bulundu. Facianın ardından yaşanan süreçte yapılan açıklamalar ve tepkiler.

Erdoğan, Beşiktaş, Antalya ve İstanbul'da meydana gelen diğer kazaları hatırlatarak, benzer durumlarda sorumluların nasıl davrandığını eleştirdi. İzmir'deki faciada da aynı ihmalkarlık ve sorumsuzluk tavrının sürdürüldüğünü vurguladı.

Facianın insan hayatına mal olan bir ihmalkarlık olduğunu belirten Erdoğan, bu tür durumların artık kabul edilemez olduğunu ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Sorumluların vicdansızca davrandığını ifade etti.