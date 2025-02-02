Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekilleri ve partililer de katılım gösterdi.

Konuşmasına AK Parti’nin kadınlara verdiği öneme dikkat çekerek başlayan Erdoğan,“Her zaman söylediğim üzere kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi, hiçbir siyasi hareketinde muhakkak olabilmesi, hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir. Biz de partimizi bir erdemliler hareketi olarak kurarken, ana kademe yanında kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik. Teşkilatlarımızı ve tüm faaliyetlerimizi bu üçlü yapı esasına göre yürüttük. Geçtiğimiz günlerde genel merkez gençlik kolları kongremizi yaparak yeni bir ekip ve yeni bir heyecanla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık" dedi.