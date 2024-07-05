‘Gerekli adımlar atılıyor’

Kazakistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı bozkurt işaretine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’mız, ilgili yetkilileri çağırdı ve gerekli adımlar atılıyor. İnşallah Cumartesi günü sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkarız. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik."