Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde konuştu. Erdoğan, kaymakam adaylarına yaptığı uyarıda, makam ve ünvanların geçici olduğuna vurgu yaparak “Hangi sebeple olursa olsun kapınızı çalan kimseye tepeden bakma hatasına düşmeyeceksiniz” dedi.

Kaymakamlık görevinin dört duvar arasına sığmayacağını belirten Erdoğan, “Mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Kapınıza kim gelirse gelsin onun sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Hangi sebeple olursa olsun kapınızı çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Gerektiğinde uykunuzdan feragat edecek, ihtiyaç duyulduğu her an vatandaşın yanında yer alacaksınız.”

“Makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir ama aynı zamanda birer imtihan vesilesidir” diyen Erdoğan, kibirden uzak durulması gerektiğini belirtti:

“Aslolan bu sınavı geçmektir. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız.”

Dünyanın son 20 yılda hızlı bir dönüşümden geçtiğini söyleyen Erdoğan, dezenformasyonla mücadelede dijital teknolojinin önemine dikkat çekti.

“Sosyal medya platformları idareci ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirmesi için elbette önemli. Ancak sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur” dedi.