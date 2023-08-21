Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı 3 saat 13 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında dün gece Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, tüm yakınlarına baş sağlığı temenni ediyorum. Buradan bir kez daha canımızın yanmaması, ocaklara ateş düşmemesi için tüm sürücülerimizi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum. Son kabine toplantımızdan bu yana dış politikadan güvenliğe, eğitimden ticarete, her alanda Türkiye’yi hayalleriyle buluşturma mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen pek çok zorluğa rağmen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla taviz vermiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü, Hariciye Teşkilatımızın 500’üncü yaşını kutladığı bir dönemde 14’üncü Büyükelçiler Konferansını düzenledik. Bu toplantıda büyükelçilerimiz de güncel, bölgesel ve küresel meselelere dair kapsamlı bir ufuk turu yaptık. Türkiye Yüzyılı'nda nasıl bir dünya tasavvur ettiğimizi, Türk dış politikasının önceliklerinin önümüzdeki dönemde neler olacağını, bu süreçte kendilerinden neler beklediğimizi diplomatlarımıza tekrar ifade ettik. Sahada ve masada güçlü Türkiye iddiamızı tüm yönleri ile hayata geçirmekte kararlı olduğumuzu vurguladık" dedi.



'163 OLAN TEMSİLCİLİK SAYIMIZ BUGÜN İTİBARİ İLE 260’A ÇIKTI'



Erdoğan, konuşmasının devamında, "Bu hedefimizin altını dolduracak hamle ve hazırlıkları 2002 yılından beri zaten yoğun bir şekilde yapıyoruz. Göreve geldiğimizde 163 olan temsilcilik sayımız bugün itibari ile 260’a çıktı. Hükümeti devir aldığımızda yalnızca 93 ülkede büyükelçiliğimiz varken bugün 146 ülkede büyükelçilik seviyesinde temsil ediliyoruz. Bilhassa Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi daha önce mevcudiyetimizin çok kısıtlı olduğu bölgelerde bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Toplamda 260 temsilcilikle dünyanın en geniş diplomasi ağına sahip ilk 5 ülkesinden biriyiz. Sadece kapasite bakımından değil zihniyet olarak da dış politikada büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. İçe kapanık edilgen bir anlayış yerine, girişimci insani ve Türkiye eksenli bakış açısını dış politikamızda hakim kıldık. 3 kıtanın tam merkezinde yer alan ülkemizin tarihi, kültürel ve coğrafi açıdan tüm potansiyelini kullanabilmesini sağladık. Türkiye’nin sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke olmadığını, çok daha büyük, çok daha kapsamlı bir gücü temsil ettiğini sadece söylemde bırakmıyor duruşumuz ve eylemlerimizde de ispat ediyoruz" diye konuştu.



MACARİSTAN İLE 6 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞMAKTA KARARLIYIZ



Erdoğan, Türk ve İslam dünyası ile münasebetlerinin son bir asırdaki en parlak dönemini yaşadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Avrupa ile ilişkilerimiz karşılıklı saygı ve ortak çıkarları temelinde gelişiyor. Dün sayın Victor Orban’ın davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz günü birlik Macaristan ziyareti bunun en somut örneğidir. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan‘la Türk devletleri Teşkilatı’nda da çok yakın iş birliği içindeyiz. Bu sene 3,5 milyar dolar seviyesinde olan 2’li ticaretimizi en kısa sürede 6 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Türkiye olarak bölgesel ve küresel krizler de kimi zaman arabulucu kimi zaman kolaylaştırıcı roller üstleniyoruz. Gerilim ve macera peşinde koşmadan çıkarlarımızı korumanın, dünya barışına katkı sunmanın derdindeyiz. Hep söylediğimiz gibi bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde, petrolünde, yer altı ve yer üstü kaynağında gözümüz yok. Binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Nasıl bir başkasının hakkına el uzatmıyorsak ülkemizin ve milletimizin ve kardeşlerimizin hakkının yenilmesine de seyirci kalmıyoruz."



'KKTC’YE MÜDAHALE ASLA KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR'



Erdoğan, "Geçen Cuma günü Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değildir. Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türkü’nün kendi vatan topraklarına ulaşımını engellemek ne hukukidir ne insanidir. Barış gücü gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir. Uluslararası hukukta bağdaşmayan bu tavırlar sebebiyle bölgede gerilim maalesef yeniden tırmanmıştır. Komşularımızla ilişkilerimizi karşılıklı olarak güçlendirmeye ve aramızdaki pürüzleri gidermeye çalıştığımız bir dönemde yapılan bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nden beklenen istikrarı bozucu davranışlar yerine isminin hakkını vererek adadaki tüm tarafların insani ihtiyaçlarının çözümüne katkı sunmasıdır. Garantör bir devlet olarak ara bölge başta olmak üzere adadaki emrivakilere ve hukuksuzluklara rıza göstermeyeceğimiz bilinmelidir. Kıbrıs Türk kardeşlerimizi Rum kesiminin hak hukuk tanımaz, sürekli tek taraflı taleplerini dayatan uzlaşmaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmekte olduğumuz devasa projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz" ifadelerini kullandı.



'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BU GELİŞMELERLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA ÇOK TALİHSİZ'



Erdoğan, açıklamasını devamında, "Bu doğrultuda attığımız önemli adımlar arasında 2015 yılında devreye aldığımız Su Temin Projesi ile 20 Temmuz’da hizmete açtığımız Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistini sayabiliriz. Aynı şekilde Türk devletleri Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçen sene Kasım ayında Semerkant’ta Anayasal ismi ile kucak açtı. Bunu Türk devletleri parlamenter asamblesi gözlemci üyeliği izledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsilcilikler açmaya hazırlanan ülkeler var. Bu arada Avrupa Birliği’nin (AB) bu gelişmelerle ilgili yaptığı açıklama çok ama çok talihsiz. Zira açıklamayı yapan komiser öncelikle Bürgenstock ile halef selef oldukları zat ile irtibata geçerse, tavsiye ederim iyi olur. Mücadelemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsü tüm dünya tarafından teyit edilene kadar sürecektir. Aynı şekilde güney sınırlarımızda hayata geçirilemeye çalışılan oldu bittilere karşı da tavizsiz duruşumuzdan geri adım atmayacağız. Türkiye’nin tüm hakları itirazlarına rağmen terör örgütleri ile iş birliklerinden vazgeçmeyen sözde müttefiklerimize bu kararlılığımızı kabul ettirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin meşru güvenlik kaygıları ile derin tarihi ve insani ilişkileri temelinde yürüttüğümüz harekatlarımıza her fırsatta yenilerini ekleyerek sınırlarımızın her karışını güvenli hale getireceğiz" dedi.