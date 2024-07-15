Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, milletin 8 yıl önceki zaferini ve birlik ruhunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Erdoğan'ın konuşması büyük bir coşku ve duygusallıkla karşılandı.

"Birlik ve beraberlik içinde kenetlendik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler; sizleri kalbi duygularımla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum."

Erdoğan, 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde milletin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanını anarken, "15 Temmuz kıyamının 8. seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz" dedi.

"Türkiye Geçilmez' iradesiyle tarihe geçtik"

Cumhurbaşkanı, milletin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kararlılığı vurgulayarak, "Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu muazzam birlik ve beraberlik için, dosta güven, düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitler ve gaziler onurlandırıldı

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 vatandaşın ve gazilik mertebesine ulaşan 2740 kişinin kahramanlıklarını anarak, "15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu" dedi. Şehitler ve gaziler için dualar edilerek, onların fedakarlıkları saygıyla yad edildi.

FETÖ'ye karşı mücadele kararlılığı

Cumhurbaşkanı, FETÖ terör örgütü ve darbecilere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. "Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak" dedi.

"15 Temmuz'u unutturmayacağız"

15 Temmuz'u unutturmayacaklarını belirten Erdoğan, "Her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 85 milyon el ele, yürek yüreğe, gönül gönüle vererek hem kahraman şehitlerimizi yad edeceğiz, hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Bu gece buraya gelerek 15 Temmuz ruhunu yücelttiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" sözleriyle tamamladı.