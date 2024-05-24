Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünyanın 75 farklı ülkesinden yaklaşık 1500'den fazla katılımcıyı zirve münasebetiyle Türkiye'de misafir edeceğiz. 2 gün boyunca zirvede konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı bir hazırlığın yapıldığını görüyoruz. Belirlenen paneller yol gösterici tartışmalara zemin olacaktır. Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. Doğu-Batı arasında tarih boyunca ticari ve beşeri köprü vazifesi üstlenen Türkiye, finansal piyasalar arasında da aynı rolü oynamaya başladı.

"Uluslararası sistem dengesini kaybetti"

Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmıştır. İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. Dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şu an dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak, zulmün önüne geçecek bir kurumsal mekanizma yoktur. Küresel sistemin tüm unsurlarıyla günümüzün gerçeklerine göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Adaletin olmadığı yerde barış ve huzur olmaz.

"Mevcut sistem çözüm bulmuyor"

Mevcut sistem çözüm bulmuyor. Daha dengeli, daha adilane, daha kuşatıcı bir sistemin ihdası için hep beraber ele ele vermeliyiz. Küresel sistemin elitleri bu tabloyu görmezden geliyor.

"Gelir eşitsizliği üst seviyede"

Günümüzde servet eşitsizliği dünyada tarihi bakımından en yüksek seviyesine çıktı. Gelir adaleti bozuldu, eşitsizlik en yüksek seviyede.

"Finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz"

Zayıfı daha zayıflatan, zalimi güçlendiren bu sistemin derman olamayacağını artık hepimiz kabul etmeliyiz. Katılım finans arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde. Yastık altı denilen sistem dışı tasarruf kültürüne sahibiz. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını arzu ettik. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasında kurumlarımız toplumu ikna edici finansal ürünler geliştiremedi. Finansa yönelik bakış açısını değiştirmeliyiz. Katılım finans dini hassasiyetlere göre tasarrufların değerlendirilmesi olarak görülüyor. Katılım finans ülkemizin kalkınması ve finansal bağımsızlığı noktasında büyük imkanlar sunuyor."