Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin istiklalinde can veren şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kara Harp Okulumuzdan bu yıl diplomalarını alarak ordumuzun saflarına katılan 937 teğmenimiz ile 76 misafir öğrencimizi kutluyorum. Mezunlarımızı her açıdan en donanımlı şekilde yetiştiren hocalarımızı ve komutanlarımızı da canı gönülden tebrik ediyorum. Kara kuvvetlerimizde halihazırda görev yapan subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Bu evlatlarımız terörle mücadelede, vatan savunmasında ve ülkemizi temsil ettikleri uluslararası misyonlarda başarılarıyla göz dolduruyor. Siz genç teğmenlerimizin de katılımıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. Mezunlarımızın arasında kendi evlatlarımızla birlikte Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Ürdün'den Senegal ve Somali'ye, Arnavutluk'tan Moğolistan'a 15 farklı ülkeden misafir öğrencilerimiz de bulunuyor" dedi.



'BU ÇEŞİTLİLİĞİ TAKTİRLE KARŞILIYORUZ'



Erdoğan konuşmasının devamında, "Türkiye'nin tarihi, kültürel ve beşeri derinliğini göstermesinin yanı sıra üniversitemizin ufkunu da yansıtan bu çeşitliliği taktirle karşılıyoruz. 3 kıta, 7 iklimde asırlar boyu barış ve huzuru tesis eden ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası zenginleştirmekte kararlıyız. Bunun için her alanda 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk dünyasıyla iş birliğimizi ilerletirken Afrika’daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Balkanlar’da istikrarın muhafazası için samimiyetle çalışırken, Avrupa ve Asya ile ilişkilerimizi daha da geliştirmenin gayretindeyiz. Komşularımızla olan sorunlarımızı yapıcı bir anlayışla çözmeye özel önem veriyoruz. Yani dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette sadece bunlarla yetinmiyor, işte bugün burada olduğu gibi ülkemizin imkanlarını dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bugün mezun olan her bir misafir öğrencimiz, inşallah bundan sonra Türkiye’nin ve Türk milletinin fahri elçisi olacaktır. Türkiye de bu öğrencilerimizin 2’nci evi olmaya devam edecektir. Misafir teğmenlerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye ile anavatanları arasındaki bağların güçlenmesi için gayret göstereceklerine inanıyorum. Tüm mezunlarımıza Rabbimden muvafakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.



'TÜRKİYE BU YENİ DÖNEME EN HAZIRLIKLI GİREN DEVLETLERDEN BİRİDİR'



Erdoğan, mezunlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin daha da güçleneceğine inandığını belirterek şöyle konuştu:

"Sizler yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın bir çok yerinde istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Kovid- 19 salgını ile başlayan, ardından Rusya- Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu kriz ve kaos ortamının olumsuz etkilerine, ekonomiden dış politikaya geniş bir alanda şahit oluyoruz. Ekonomide gelişmiş ülkeler dahil herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Dış politikada kartlar yeniden karılırken, yeni iş birliği arayışları ön plana çıkıyor. NATO, Brics ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı iş birliklerinin uluslararası siyasetteki ağırlığı giderek artıyor. Kimi ekonomistler tarafından yıllarca israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında adeta bir yarış söz konusu. Dünyanın her köşesinde güvenlik endişeleri ile birlikte savunmaya ayrılan bütçe rakamları da yıldan yıla yükseliyor. Caydırıcılığı yüksek, güçlü, modern ve disiplinli bir orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu bugün doğu- batı fark etmeksizin artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Daha birkaç yıl öncesine kadar tarafsızlığı bir değer olarak pazarlayan devletler bugün kendilerini bir savunma paktına atmanın derdine düşmüştür. Türkiye, ordu- millet geleneğine sahip bir ülke olarak jeopolitiğin ve siyasi coğrafyanın öne çıktığı bu yeni döneme en hazırlıklı giren devletlerden biridir."



'KAAN 2023 BİTMEDEN HAVALANACAK'



Erdoğan, "Asırlardır yaşadığı topraklarda varlık- yokluk mücadelesi veren milletimiz için güvenlik meselesi nevzuhur bir durum değildir. Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. Binlerce yıllık şanlı tarihi ile kahraman ordumuz peygamber ocağıdır. Güçlü bir orduya sahip olmadan güçlü bir Türkiye’nin olamayacağını yaşadığımız acı tecrübelerden çok iyi biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığının artması ülkemiz için tercihten öte bir zorunluluk teşkil ediyor. Bu anlayışla özellikle son 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak tarihi nitelikte pek çok adım attık. Savunma sanayi alanında kelimenin tam anlamıyla bir destan yazdık. Yüzde 80’lerden alıp yüzde 20‘lere düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızda, cirosu 12 milyar doları aşan savunma sanayi sektörümüzle bu sene 6 milyar doları bulacağına inandığımız savunma ihracatımızla ATAK’tan KAAN’a, AKINCI’dan AKSUNGUR’a, FIRTINA’dan SİPER’e, TCG Anadolu’dan Milgem’e her alanda artan kabiliyetlerimizle hasılı; savunma sanayiinde 21 yıla sığdırdığımız asırlık başarılarımızda ülkemizi askeri imkan ve yetenekler bakımından en üst lige çıkardık. Bugün başlayan Teknofest Ankara'da, aralarında, İHA ve SİHA’ların da bulunduğu pek çok ürünümüz sergileniyor. Yüz binler bugün Ankara’da. Buradan tüm gençlerimizi Teknofest Ankara’yı ziyaret ederek milli teknoloji hamlemizi bizzat kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum. Hemen her hafta savunma sanayi alanında gurur verici bir haber alıyoruz. Kısa süre önce Milli Muharip Uçağımız KAAN’la ilgili müjdemizi paylaşmıştık. İnşallah 2023 senesi bitmeden uçağımızın havalandığını göreceğiz" diye konuştu.