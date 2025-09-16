Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut müjdesi veren Erdoğan, “Konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” dedi.

TOKİ ile 81 ilde proje hazırlığı

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“2+1 ve 3+1 konutlar bu projelerin içinde yer alıyor. Murat Bey’e, sürecin hızlandırılması ve konut edindirme gayretlerimizin ülke geneline yayılması talimatını verdim. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için kapsamlı bir hazırlığımız var.”

“AK Parti olarak 1.7 milyon konut ürettik”

AK Parti iktidarları döneminde bugüne kadar 1 milyon 704 bin konut üretildiğini hatırlatan Erdoğan, “Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca deprem bölgesinde 450 bin konut inşa ederken bu adımları atıyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki ay detaylar açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ’nin 81 ilde arazi ve arsa araştırmalarıyla birlikte proje ve maliyet çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, “Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız” dedi.