Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington DC’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı. Zirve öncesi, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Erdoğan, diğer liderlerle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington DC’deki Walter E. Washington Kongre Merkezi’nde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesinde, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından sıcak bir karşılama gerçekleştirildi. Erdoğan, diğer NATO liderleri ile de samimi sohbetlerde bulundu ve fotoğraf çekimine katıldı.

Zirvenin ilk oturumu

Zirvenin ilk oturumu, küresel güvenlik meselelerinin ele alınması ve NATO'nun gelecekteki stratejilerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda Türkiye'nin güvenlik konularındaki duruşunu ve NATO’ya olan katkılarını vurguladı. Ayrıca, terörle mücadele, bölgesel istikrar ve mülteci krizleri gibi önemli konular üzerinde durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları

Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve savunma iş birliği gibi konular ele alındı. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşme, ikili ilişkilerin geleceği açısından büyük önem taşıdı.