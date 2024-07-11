Cumhurbaşkanı Erdoğan Nato Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunuyor. Zirve kapsamında, Yunanistan, İtalya ve Almanya'nın liderleriyle önemli diplomatik temaslarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa olan katkılarını vurguladı.

Yunanistan ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı toplantıda Erdoğan, iyi komşuluk ve dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerinin süreceğini ifade etti.

İtalya Başbakanı Meloni ile temas

NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Erdoğan ve Meloni, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin çabalarını vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, İsrail'e yönelik baskı yapılması gerektiğini ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini belirtti.