NATO Zirvesi'nde kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yoğun temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, NATO'nun da temel konusu olan Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Adil barış çağrısı

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini belirtti. Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılması için çalışmaların başlatıldığını da ifade etti.

Türkiye'de gıda güvenliği konferansı

Görüşmenin ardından Zelenskiy, Türkiye'de gıda güvenliği ve denizcilik konferansı düzenleneceğini duyurdu.

Erdoğan ve Macron görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gibi bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye'nin AB üyelik süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının önemini vurguladı ve bu konuda Fransa'dan destek beklediklerini belirtti. Ayrıca, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Görüşmede, NATO çerçevesindeki işbirliği ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli konular değerlendirildi.

Müttefik ve ortak devlet toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na da katıldı. Bu toplantıda, NATO'nun mevcut güvenlik tehditleri ve stratejik öncelikleri üzerinde duruldu.

Toplantılarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantılar sırasında bazı liderlerle de birebir görüşmeler yaptı ve bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.