Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan gelen üst düzey yetkililerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşirken, önemli isimlerin katıldığı toplantıda, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlham Mahkamov ve Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev yer aldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Basına kapalı toplantı

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, Türkiye'nin Özbekistan ve Azerbaycan ile olan stratejik ilişkilerini derinleştirme ve bölgesel iş birliği olanaklarını artırma konularını kapsadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Özbekistan hem de Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı. Özellikle ticaret, ulaşım ve enerji alanlarında yapılacak iş birliklerinin artırılması gerektiği belirtilen görüşmede, bölgesel güvenlik ve ekonomik kalkınma da ön planda oldu.