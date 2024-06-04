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İstanbul Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar ve birçok siyasi isim katıldı.

Cumartesi günü kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Tansu Çiller 'in eşi Özer Uçuran Çiller için cenaze töreni düzenleniyor.

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