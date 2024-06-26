Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Erdoğan törende yaptığı konuşmada, mezunlar arasında dünyanın 15 farklı ülkesinden gelen 94 misafir öğrencinin de bulunduğunu belirtti ve bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde, aldıkları eğitimle kendi vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Erdoğan, yurt dışındaki Türkiye mezunlarının çeşitli alanlarda önemli konumlara geldiklerini ve Türkiye’yi tanıyan, milletimizi seven kardeşlerimizin elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin geniş vizyonuna sahip olduğunu ve bu vizyonun rahatsızlık yarattığını belirtti. Türkiye’nin ekonomisine, turizmine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine karşı duracaklarını vurguladı.

Hukuka ve kanunlara uyumun önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan polis memurlarına hitaben, hukuka ve kanunlara harfiyen uyacaklarına inandığını belirterek, hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilemeyeceğini ve kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanamayacağını vurguladı. Erdoğan, geçmişte ülkemizin hukukun ve yasaların üstünde gören bürokratik vesayetlerle sorun yaşadığını, ancak 2002 yılından itibaren yapılan reformlarla bu zihniyete son verdiklerini ifade etti.

Güvenlik ve özgürlük dengesi

Erdoğan, güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeyi korumanın önemini belirtti ve emniyet teşkilatının bu dengeyi gözeterek vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kastedenlere karşı müsamahasız davranması gerektiğini söyledi. Polis memurlarının halka yaklaşımının, devletin vatandaşla kurduğu bağın niteliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Terörle mücadelede başarılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede elde edilen başarıları anlatarak, son bir yılda PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan ve elde edilen sonuçlardan bahsetti. Ayrıca, organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarla önemli başarılar elde edildiğini belirtti. Erdoğan, güvenlik birimlerinin FETÖ’den ve vesayet odaklarından temizlendikçe, terör ve suç örgütlerine karşı başarılarının arttığını vurguladı.

Yeni mezunlara uyarılar

Yeni mezun olan polislere seslenen Erdoğan, onların herhangi bir grubun, hizbin veya ideolojinin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin polisi olduklarını ve vatandaşın sıkıntılarını ilk elden gören kesimlerin başında geldiklerini hatırlattı. Kamu otoritesi adına hareket eden kanun adamlarının görevlerini icra ederken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerine sadık kalmalarını beklediğini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin stratejik konumu ve mücadelesi

Erdoğan, Türkiye’nin stratejik konumu ve savunduğu değerler itibarıyla asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülke olduğunu ve bu tehditlere karşı tedbir geliştirmek, proaktif bir anlayışla mücadele etmek zorunda olduklarını belirtti. Özellikle bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede elde edilen tarihi kazanımları ve güvenlik güçlerinin çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.