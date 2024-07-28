Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki komşularını ziyaret ederek onlarla hasret giderdi. Bu ziyaret, Erdoğan'ın yaklaşık 1.5 yıl sonra Rize'ye dönüşünü simgeliyor.

Erdoğan'ın Güneysu ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz akşamı Rize'ye ulaştıktan sonra, yoğun programına rağmen baba ocağı Güneysu'ya giderek komşuları ve akrabalarıyla bir araya geldi. Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye ederken, 94 yaşındaki Ayşe Mutlu gibi eski dostlarıyla da sohbet etti. Özellikle annesi Tenzile Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan Ayşe Mutlu ile buluşması, duygusal anlara sahne oldu.

Komşularla samimi anlar

Erdoğan'ın ziyareti sırasında, komşularıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Hatice Mutlu, "Her geldiğinde yanımızda durur, sohbet ederiz. Çok seviyoruz, sevilmez mi?" şeklinde konuştu. Erdoğan, genç hayranlarından 8 yaşındaki Yasin Yağız Sarı'nın formasını da imzaladı, ona hediye verdi.

Baba ocağına geri dönüş

Erdoğan'ın baba ocağına yaptığı bu ziyaret, onun köklerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Ziyaret esnasında duygu dolu anlar yaşandı; özellikle Ayşe Mutlu, Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Çok mutlu oldum, Allah razı olsun ondan," diye konuşan Mutlu, Erdoğan ve ailesiyle olan eski anılarını paylaştı.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla olan samimi ilişkisini ve memleketine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Erdoğan'ın baba ocağında geçirdiği bu anlamlı gün, hem komşularıyla olan bağlarını güçlendirdi hem de Rize halkı için unutulmaz bir anı bıraktı.