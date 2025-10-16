Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte elektronik imza olayını incelemek için kapsamlı bir araştırma başlattı. Amaç, kamu hizmetlerindeki güveni sağlamak ve suistimalleri önlemek.

Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu hizmetlerinin güvenliği ve hukuksuzlukla mücadele amacıyla sahte e-imza olayına yönelik inceleme başlatılmasını istedi.

DDK'nın incelemesi

Devlet Denetleme Kurulu, elektronik imza sürecinde kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği ve alınan önlemleri detaylı şekilde araştıracak. İnceleme, sistem açıklarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması yönünde adımlar içeriyor.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ocak ayında sahte elektronik imzalarla mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleyen bir suç örgütüne soruşturma başlatmıştı. Bu süreç, sahte e-imza kullanımının kamu ve özel sektör güvenliği üzerindeki etkilerini gündeme getirdi.

Güvenlik önlemleri ve geleceğe yönelik adımlar

Yetkililer, elektronik imza kullanımını daha güvenli hale getirmek için sistem güncellemeleri ve denetim mekanizmalarının artırılacağını duyurdu.