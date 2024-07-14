Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin 45. Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini sert bir dille kınadı. Erdoğan, Trump'a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ABD’nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum," diyen Erdoğan, açıklamasında saldırının ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için derin bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum," ifadesini kullanarak, Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacaklarını belirtti.

ABD'deki suikast girişimi olayı, uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, Erdoğan'ın açıklamaları Türkiye'nin bu tür olaylara karşı duyduğu hassasiyeti ve uluslararası barış ve güvenliği destekleme çabalarını yansıttı.